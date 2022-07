Parlamentarische Sommerpause:Auszeit auf Abruf

Krieg in der Ukraine, Inflation, Energiesorgen und, ach ja, das Virus gibt's auch noch: Der Bundestag hat sich in die Sommerferien verabschiedet. Tatsächlich aber wird es ein Urlaub in Krisenzeiten, weshalb viele mit einer Sondersitzung rechnen.

Von Boris Herrmann und Mike Szymanski, Berlin

In Berlin haben die Parlamentsferien begonnen, auch die Politik braucht mal Urlaub. Und doch dürfte allen Abgeordneten des Bundestags klar sein: Im Sommer des Missvergnügens 2022 wird das bestenfalls ein Urlaub auf Abruf. Was, wenn sich der Krieg in der Ukraine zuspitzt? Die Russen das Gas dauerhaft abdrehen? Die Inflation so schnell steigt wie der Euro abstürzt? Und das Virus ist ja auch noch da.