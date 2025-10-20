Und jetzt? Wie geht’s weiter nach dem kleinen Eklat und der Versöhnungsgeste an der Regierungsbank? In Berlin macht der Bundestag Pause, in Niedersachsen sind Ferien, und Siemtje Möller ist mit ihrer Familie nach Südfrankreich gereist. Dort erwischt man sie am Montag am Telefon, sie sagt: „Nach den Ferien werden wir das Gesetz weiter beraten, in der Anhörung den Sachverständigen unsere Fragen stellen und eine gute Lösung erarbeiten.“ Die Reform des Wehrdienstes ist ja kein Thema, das man unter Zuhilfenahme von Ausreden plus Kommissionen verschieben könnte – die Methode Rente verbietet sich für alle, die befürchten, dass Wladimir Putin in vier Jahren willens sein könnte, Nato-Gebiet anzugreifen. Am 1. Januar soll das Gesetz in Kraft sein; ein Fall also für den „Herbst der Reformen“.