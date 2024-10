Union und FDP gehen die härteren Regeln für Asylbewerber und die Ausweitung der Befugnisse für Ermittler nicht weit genug. Auch bei SPD und Grünen gab es Kritik an dem Gesetz, wenn auch aus entgegengesetzter Richtung. Der Bundesrat soll sich noch an diesem Freitag mit dem Paket befassen.

Es sieht unter anderem vor, dass Asylbewerber von staatlichen Leistungen ausgeschlossen werden, für deren Schutzersuchen nach den sogenannten Dublin-Regeln ein anderes europäisches Land die Verantwortung trägt – wenn die Ausreise für sie rechtlich und tatsächlich möglich ist. Ausnahmen soll es hier geben, wenn Kinder betroffen sind. Auch sollen sich Heimreisen anerkannter Schutzberechtigter nicht auf ihren Schutzstatus auswirken, wenn sie „sittlich zwingend geboten“ sind – etwa der Besuch einer Beerdigung von Angehörigen.

Zudem soll das Waffenrecht verschärft werden. So wird nun deutlich gemacht, dass das Verbot, Waffen bei Volksfesten oder Sportveranstaltungen mitzuführen, auch für Messer gilt, die an dieser Stelle im Waffengesetz künftig ausdrücklich erwähnt werden sollen. Es soll aber Ausnahmen geben, zum Beispiel für bestimmte Berufsgruppen. Die Sicherheitsbehörden sollen die Möglichkeit erhalten, in bestimmten Fällen biometrische Daten im Internet abgleichen zu können. Die Suche nach Gesichtern und Stimmen mittels einer automatisierten Anwendung soll aber nur dann erlaubt sein, wenn dies der Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA) oder seine Vertretung von einem Gericht genehmigen lässt. Bei Gefahr im Verzug kann der BKA-Chef oder einer der drei Stellvertreter selbst die Anordnung für eine Dauer von maximal drei Tagen treffen.

Auslöser für die Gesetzesänderung war ein mutmaßlich islamistisch motivierter Messeranschlag auf einem Stadtfest am 23. August in Solingen. Drei Menschen wurden getötet, acht weitere verletzt. Der tatverdächtige Syrer hätte eigentlich 2023 nach Bulgarien abgeschoben werden sollen, was aber scheiterte.

Nach dem Anschlag verständigte sich die Bundesregierung auf Verschärfungen im Migrations- und Waffenrecht sowie auf mehr Befugnisse für Ermittler. Nach massiver Kritik von Experten in einer Anhörung im Bundestag musste die Koalition noch Änderungen an ihrem Paket vornehmen. In den Fraktionen von SPD und Grünen gab es Kritik unter anderem an den Verschärfungen im Migrationsbereich.