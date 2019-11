Schwerin (dpa/mv) - Rund 2500 besonders stark mit Krediten belastete Kommunen in Deutschland sollen vom geplanten Entschuldungsprogramm des Bundes profitieren. Es gehe um Kassenkredite in Höhe von knapp 50 Milliarden Euro. Diese stellten eine Last dar, die die betroffenen Gemeinden alleine nicht schultern könnten, sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) am Dienstag in Schwerin zum Abschluss eines Treffens der SPD-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag und in den Länderparlamenten. Am Entschuldungsprogramm sollen sich die Länder beteiligen. Die meisten hoch verschuldeten Kommunen konzentrieren sich nach Worten von Scholz in Nordrhein-Westfalen, im Saarland, in Hessen und in Rheinland-Pfalz. Der Finanzminister zeigte sich zuversichtlich, im kommenden Jahr zu einer Entscheidung zu kommen.