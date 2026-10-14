Der neue Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) ist im Bundestag von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner vereidigt worden. Der 53-jährige Jurist aus dem pfälzischen Bad Bergzabern leistete seinen Amtseid mit den Worten „... so wahr mir Gott helfe“. Direkt im Anschluss nutzte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine Regierungserklärung, um Schweitzer „herzlich willkommen“ zu heißen. „Auf gute Zusammenarbeit, Herr Schweitzer“, ergänzte Merz. Ausdrücklich wünschte der Kanzler der ausgeschiedenen bisherigen Ministerin Bärbel Bas eine baldige Rückkehr als Abgeordnete. Bas war am Montag überraschend als Ministerin und SPD-Vorsitzende zurückgetreten. Bereits am Dienstag hatte Schweitzer von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seine Ernennungsurkunde erhalten. Bas hatte ihre Entlassungsurkunde von Steinmeier in Empfang genommen, ohne öffentlich aufzutreten.

Nach anhaltenden Querelen in der Koalition um den Rücktritt von Bas sagte Merz im Plenum: „Ihre Entscheidung verdient Respekt.“ Bas habe ihr Amt „mit großer Empathie vor allem für die Schwachen in unserer Gesellschaft“ ausgeübt. „In Sachfragen“ sei man nicht immer einer Meinung gewesen. „Aber wir werden ihr die Anerkennung nicht versagen für ihre Arbeit und ihr Engagement für unser Land.“ Im Namen der gesamten Regierung sprach Merz Bas Anteilnahme für den Verlust ihrer Stieftochter aus und wünschte der Politikerin, dass sie so wie von ihr geplant „sehr bald“ wieder ihre Arbeit als Abgeordnete aufnehmen könne.