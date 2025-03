Am Dienstag wollen Union, SPD und Grüne das Finanzpaket verabschieden. Kritiker warnen: So könnten gigantische Verschiebebahnhöfe entstehen für Lieblingsprojekte der neuen Regierung.

Von Claus Hulverscheidt und Henrike Roßbach, Berlin

An diesem Dienstag wird es im Bundestag um Zahlen gehen – und ums Zählen. Bevor nämlich am Mittag in zweiter und dritter Lesung über das milliardenschwere Schuldenpaket entschieden wird, auf das Union, SPD und Grüne sich geeinigt haben, müssen die maßgeblichen Fraktionen am Morgen erst einmal feststellen, ob sie die notwendige Zweidrittelmehrheit für die angestrebte Grundgesetzänderung überhaupt sicher haben.