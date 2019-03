15. März 2019, 14:57 Uhr Fridays for Future Bundestag debattiert über Schülerproteste

Auf der ganzen Welt haben Schüler heute den Unterricht geschwänzt, um für besseren Klimaschutz zu demonstrieren. In Berlin befasst sich das Parlament mit den Protesten. Die Aktuelle Stunde im Livestream.

Vor dem Hintergrund der internationalen Freitags-Kundgebungen von Schülerinnen und Schülern für mehr Klimaschutz debattiert der Bundestag am Freitag ab 15.15 Uhr auf Antrag der Grünen über die Haltung der Regierung zu der "Fridays for Future"-Bewegung. Diese wird inzwischen von renommierten Wissenschaftlern und zahlreichen weiteren Organisationen unterstützt.

Thomas Oppermann, SPD-Abgeordneter und Vizepräsident des Bundestages, sagte vor dem Hintergrund der heute laufenden Schülerproteste zu Beginn des Programmpunktes im Bundestag, dies sei eine "höchst aktuelle Stunde". Wenn Schüler so wie in Berlin mit Ernsthaftigkeit und einer "fröhlichen Grundlage" für den Klimaschutz demonstrieren würden, dann sei dies ein Beitrag zur "demokratischen Willensbildung".

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkle hatte Symapthie für die Demonstranten bekundet. Einige Kabinettsmitglieder, zum Beispiel Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), haben sich allerdings kritisch darüber geäußert, dass die Proteste während der Unterrichtszeit stattfinden.

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter nannte die Debatte über die Zulässigkeit von Streiks während des Unterrichts dagegen ein Ablenkungsmanöver. "Die politischen Entscheider tun nicht ansatzweise genug, um die Lebensgrundlagen der jungen Generation zu schützen", sagte Hofreiter der Nachrichtenagentur AFP. Im Bundestag sagte Hofreiter später, die Proteste von Schülerinnen und Schülern in mehr als 1600 Städten in mehr als 100 Ländern sei ein "unglaublich starkes Signal". Bei Schülern, die so strebsam für ihre Zukunft demonstrieren würden, müsste man sich keine Sorgen machen, dass sie ihre schulischen Ziele erreichen würden.

Zu den Kernforderungen der Protestbewegung gehört die Einhaltung der 2015 auf der Pariser UN-Klimakonferenz beschlossenen Maßnahmen zur Begrenzung der Erderwärmung. In Deutschland gehört auch ein Kohleausstieg bis 2030 dazu.