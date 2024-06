Bundeskanzler Olaf Scholz will straffällige Asylbewerber künftig auch wieder nach Afghanistan und Syrien abschieben. Das hat er in einer Regierungserklärung vor dem Bundestag bestätigt. „Es empört mich, wenn jemand schwerste Straftaten begeht, der hier bei uns Schutz gesucht hat. Solche Straftäter gehören abgeschoben – auch wenn sie aus Syrien oder Afghanistan stammen“, sagte der SPD-Politiker.

Er bezog sich dabei auf den Messerangriff in Mannheim am vergangenen Freitag. Dort hatte ein aus Afghanistan stammender Mann Teilnehmer einer Kundgebung sowie einen Polizisten attackiert. Der Polizeibeamte erlag am Sonntag seinen schweren Verletzungen.

Detailansicht öffnen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei seiner Regierungserklärung zur "aktuellen Sicherheitslage". (Foto: Sabina Crisan/dpa)

Scholz will härtere Strafen für Angriffe auf Polizisten und Politiker

Dieser Angriff sei „Ausdruck einer menschenfeindlichen Ideologie, eines radikalen Islamismus. Dafür gibt es nur einen Begriff: Terror“, sagte Scholz. „Schwerstkriminelle und terroristische Gefährder haben hier nichts verloren. In solchen Fällen wiegt das Sicherheitsinteresse Deutschlands schwerer als das Schutzinteresse des Täters.“ Deshalb arbeite das Bundesinnenministerium daran, „Abschiebungen von Straftätern und Gefährdern nach Afghanistan zu ermöglichen“, sagte der Kanzler. Über die praktische Umsetzung sei es bereits mit Nachbarländern Afghanistans im Gespräch. Auch wer terroristische Straftaten verherrliche, solle abgeschoben werden können.

Scholz sagte zudem, dass er das Strafrecht verschärfen wolle in Fällen von Attacken auf Polizisten und Einsatzkräfte. „Wer Frauen und Männer, die helfen und Leben retten wollen hinterrücks angreift oder in Hinterhalte lockt, der muss die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen“, sagte Scholz. „Dafür werden wir das Strafrecht gezielt schärfen und solche hinterlistigen Überfälle härter bestrafen.“ Das gelte auch für Angriffe auf politisch Engagierte, nicht zuletzt in den Kommunen.