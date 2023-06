Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat im Bundestag eine Regierungserklärung zur Sicherheitspolitik und zum EU-Gipfel kommende Woche abgegeben. Dort dürfte die europäische Asylpolitik eines der wichtigsten Themen neben dem Krieg in der Ukraine sein. Die EU-Innenminister hatten am 8. Juni mit deutscher Zustimmung Pläne für eine weitreichende Asylreform mit zahlreichen Verschärfungen beschlossen.

So sollen Asylanträge von Migranten, die aus Herkunftsländern mit einer Anerkennungsquote von weniger als 20 Prozent stammen, bereits an den EU-Außengrenzen innerhalb von zwölf Wochen geprüft werden. In dieser Zeit will man die Schutzsuchenden verpflichten, in streng kontrollierten Aufnahmeeinrichtungen zu bleiben. Die Bundesregierung steht wegen ihrer Zustimmung in der Kritik. Insbesondere die Grünen sind in der Frage gespalten.

Beim EU-Gipfel dürfte es auch um den Umgang der EU mit China gehen. Die EU-Kommission hat dazu Vorschläge für eine größere Wirtschaftssicherheit vorgelegt. Es soll dabei nicht um wirtschaftliche Abschottung gehen, aber um sogenanntes De-Risking, den Abbau von Risiken und Abhängigkeiten.

So soll es etwa Schutzinstrumente wie Exportkontrollen oder Verbote von ausländischen Investitionen innerhalb der EU geben. Vor dem Jahreswechsel will die Kommission zudem einen Vorschlag präsentieren, wie die Behörden europäischen Unternehmen künftig in bestimmten Fällen Investitionen in China untersagen können. Das würde eine kleine Anzahl sensibler Technologien betreffen, mit denen China seine militärischen Fähigkeiten stärken könnte.