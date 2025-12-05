Und dann tritt Pascal Reddig ans Rednerpult. Kurz vor Beginn der Rentendebatte war er noch verschollen. „Eh, wo ist der Reddig?“, rief ein junger CDU-Abgeordneter dem Chef der Jungen Union um kurz vor elf Uhr aufgeregt hinterher. Johannes Winkel zuckte nur mit den Schultern. „Der Reddig“ werde schon auftauchen.
Abstimmung über das RentenpaketNoch mal gut gegangen
Friedrich Merz kann aufatmen: Union und SPD schaffen beim Rentenvotum die Kanzlermehrheit. Die Zahl der Gegenstimmen bleibt im Rahmen. Über einen ungewöhnlichen Tag im Parlament.
Von Georg Ismar und Vivien Timmler, Berlin
