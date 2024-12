Die Auszeichnung „Rede des Jahres 2024“ geht an die gehörlose Bundestagsabgeordnete Heike Heubach (SPD). Wie das Seminar für Allgemeine Rhetorik an der Universität Tübingen am Donnerstag mitteilte, wird damit die erste Bundestagsrede in Gebärdensprache gewürdigt. Sie sei ein „bewegendes Beispiel einer veränderten politischen Redekultur im Zeichen von Inklusion“. Heubach gebärdete ihre Rede zur geplanten Novellierung des Baugesetzbuches am 10. Oktober 2024. Simultan wurde ihre Rede von einer Gebärdendolmetscherin als gesprochener Text hörbar gemacht. Seit 1998 zeichnet das Seminar für Allgemeine Rhetorik jährlich eine „Rede des Jahres“ aus, die die politische, soziale oder kulturelle Diskussion entscheidend beeinflusst hat und als wichtiger Beitrag zur Entwicklung der Redekultur gelten kann.