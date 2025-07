Unionsfraktion will Richterwahl von Brosius-Gersdorf absetzen

Die Unionsfraktion will die für heute Mittag geplante Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin absetzen. Bundeskanzler Friedrich Merz sowie Unionsfraktionschef Jens Spahn sollen ihre Entscheidung der SPD mitgeteilt haben, heißt es aus der Unionsfraktion. Die SPD hatte Brosius-Gersdorf nominiert. Die Bundestagssitzung ist derzeit unterbrochen, die Fraktionen beraten sich.



Der Grund für die Entscheidung ist eine Veröffentlichung des umstrittenen „Plagiatsjägers“ Stefan Weber auf X. Der hatte am Donnerstag Textstellen aus der Doktorarbeit von Brosius-Gersdorf öffentlich gemacht und darin „Textparallelen“ erkannt. Dieser Bericht ziehe ihre Expertise in Zweifel, heißt es aus der Unionsfraktion. Brosius-Gersdorf steht bei einigen Unionsabgeordneten in der Kritik, weil sie eine liberale Position bei Schwangerschaftsabbrüchen vertritt.



Weber wirft Brosius-Gersdorf vor, 1997 in ihrer Dissertation Passagen der Habilitation ihres Mannes Hubertus Gersdorf übernommen zu haben. Allerdings: Die Arbeit, von der sie abgeschrieben haben soll, erschien erst im Jahr 2000. Weber sagt, beide hätten weitgehend gleichzeitig an ihren Themen gearbeitet. Der Deutschen Presse-Agentur sagte Weber: „Persönlich halte ich es für eher unwahrscheinlich, dass sich ein Habilitand (Hubertus Gersdorf, Anm. d. Red.) bei einer Dissertation (Frauke Brosius-Gersdorf, Anm. d. Red.) bedient, aber es ist freilich auch möglich.“



Die Union will also anders als geplant am heutigen Freitag nur über zwei neue Richterposten abstimmen. Für die sind Unionskandidat Günter Spinner und SPD-Kandidatin Ann-Katrin Kaufhold vorgesehen.