Koalitionsverhandlungen: Hauptverhandlungsgruppe tagt von Freitag an

Die Verhandlungen von CDU, CSU und SPD zur Bildung einer Regierungskoalition gehen nach Angaben der drei Parteien in die nächste Runde. Die Hauptverhandlungsgruppe werde am Freitag in der SPD-Zentrale in Berlin tagen, teilen die Generalsekretäre der Parteien gemeinsam mit. Die Arbeitsgruppen mit den Fachpolitikern hätten ihre Vorarbeiten abgeschlossen. Die Gespräche sollen vertraulich und im Wechsel im Konrad-Adenauer-Haus, im Willy-Brandt-Haus und in der Landesvertretung des Freistaats Bayern stattfinden, wie Carsten Linnemann (CDU), Martin Huber (CSU) und Matthias Miersch (SPD) mitteilten.



CDU-Chef Friedrich Merz, dessen Partei bei der Bundestagswahl die meisten Stimmen erhielt, hatte das Ziel formuliert, bis Ostern die Regierungsbildung abgeschlossen zu haben. Berichten zufolge sind viele Punkte in den Arbeitsgruppen aber umstritten geblieben.