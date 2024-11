Wie lange Neuwahlen bei Brandt, Kohl und Schröder gedauert haben

Dass der Bundeskanzler den Bundestag auflösen lässt und der Bundespräsident Neuwahlen ausruft, ist in Deutschland ein ungewöhnlicher, aber nicht einmaliger Vorgang. Diesen Weg haben bisher drei Bundeskanzler eingeschlagen: Willy Brandt (SPD) 1972, Helmut Kohl (CDU) 1982/83 und Gerhard Schröder (SPD) 2005. Auch damals vergingen von der Ankündigung der Vertrauensfrage bis zur Neuwahl Monate. Allerdings war keinem der drei Kanzler die Koalition geplatzt. Kohl und Schröder hatten sogar noch bis zur Neuwahl Koalitionsmehrheiten, die von beiden Kanzlern lediglich als wackelig eingestuft wurden. So sahen die Zeitpläne damals aus:





Nachdem ein konstruktives Misstrauensvotum der Union am 27. April 1972 gescheitert ist, erklärt sich Kanzler Brandt nur einen Tag später zu Neuwahlen bereit. Etwa zwei später Monate, am 24. Juni, kündigt er an, die Vertrauensfrage zu stellen, um Neuwahlen einzuleiten. Die Vertrauensabstimmung im Bundestag findet dann am 22. September statt, die Neuwahlen am 19. November 1972.

Nachdem die sozialliberale Koalition von Helmut Schmidt im Streit über die Wirtschaftspolitik zerbrochen ist, stürzen CDU/CSU und FDP Schmidt am 1. Oktober 1982 mit einem konstruktiven Misstrauensvotum und wählen Kohl zum Kanzler. Am 13. Oktober kündigt Kohl in seiner Regierungserklärung an, die Vertrauensfrage zu stellen, um eine Neuwahl einzuleiten. Wahr macht er es genau zwei Monate später, am 13. Dezember, abgestimmt wird am 17. Dezember. Die Wahlen finden dann am 6. März 1983 statt.





Nach einer Serie verlorener Landtagswahlen kündigt SPD-Kanzler Schröder am 22. Mai 2005, am Abend der Wahlen in NRW, die Vertrauensfrage an, um eine Neuwahl zu erreichen. Ähnlich wie bei Brandt und Kohl gibt es Kritik. Neben verfassungsrechtlichen Bedenken heißt es auch, Schröder begehe "politischen Selbstmord". Am 27. Juni stellt Schröder die Vertrauensfrage im Bundestag, bei der Abstimmung am 1. Juli verfehlt er wie beabsichtigt die Mehrheit. Am 21. Juli löst Bundespräsident Horst Köhler den Bundestag auf und setzt die Neuwahl für den 18. September 2005 an.