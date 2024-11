Von Constanze von Bullion

In Berlin gilt sie als wandelnde Unauffälligkeit – und als gänzlich unbegabt zum Skandal. Eigentlich. Ruth Brand, 57 Jahre alt und Präsidentin des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden, ist Bundeswahlleiterin und mit dem Ende der Ampelkoalition zu unverhoffter Berühmtheit gekommen. Beneiden muss man sie darum nicht. Die promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin ist in einen Empörungssturm geraten, der sich nur mühsam einfangen lässt.