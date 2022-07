Von Boris Herrmann, Berlin

Nachts im Bundestag lässt es sich prima schlafen. Auf einer Polsterbank der Besucherebene sind zwei Zehntklässlerinnen des Georg-Büchner-Gymnasiums in Bad Vilbel eingenickt. Es ist ja auch schon kurz nach halb elf, und im Plenarsaal geht es gerade nicht so richtig voran. Ein Mitschüler der beiden Schlafenden, der selbst mit schweren Augenlidern kämpft, sagt: "Wir würden jetzt auch lieber was anderes machen." Einmal auf großer Klassenfahrt in Berlin - und dann so was: Nachtschicht mit dem Ersatzkraftwerkebereithaltungsgesetz.