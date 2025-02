Eins ist klar: In dieser Woche ist in der demokratischen Mitte etwas zerbrochen. Nur wie groß dieses Etwas ist, das muss sich erst noch zeigen. Über die Frage, was nach diesen Tagen bleibt.

Von Georg Ismar und Vivien Timmler, Berlin

Am Ende des Abends rollt ein Feuerwehrauto über den Boden vor dem Plenarsaal. Der Sohn von Anton Hofreiter hat es mitgebracht. Die gelbe Feuerwehrleiter ist ausgeklappt, so als seien die Spielzeug-Feuerwehrmännchen bereit zu retten, was noch zu retten ist. Die Frage ist nur: Wie viel Schaden lässt sich begrenzen nach so einem Tag? Und wie viel Vertrauen ist nach der hitzigen Migrationsdebatte und der erneuten Abstimmung von Union und FDP mit der AfD schlicht und einfach verbrannt?