Bundeskanzler Friedrich Merz ( CDU ) hat die Aussprache über den nächsten Bundeshaushalt für eine Auseinandersetzung mit der AfD genutzt und der Partei vorgeworfen, zusammen mit Russland gezielt das Land destabilisieren zu wollen. „Frau Weidel, Sie sind und bleiben eine destruktive Kraft“, sagte Merz im Deutschen Bundestag .

Der Kanzler war nach dem AfD-Triumph in Sachsen-Anhalt erkennbar bemüht, seine Taktik zu ändern. Statt die eigenen Pläne in den Vordergrund zu stellen und die AfD weitgehend zu ignorieren, setzte er sich in seiner Rede inhaltlich mit Aussagen von AfD-Chefin Alice Weidel auseinander, die sie zuvor in der Sitzung getätigt hatte.

Weidel sagte, Deutschland sei nach Kolumbien weltweit das Land, das die meisten Flüchtlinge aufgenommen habe (was so laut Statistiken nicht stimmt). Bei vielen sei bereits ein Asylantrag abgelehnt worden. „Die gehören abgeschoben.“

Alice Weidel spricht bei der Generaldebatte im Bndestag Reuters

Flüchtlinge würden Bürgergeld bekommen, selbst wenn sie mit Haftbefehl gesucht werden, während viele deutsche Bürger unter den hohen Lebenshaltungskosten litten. In der Industrie verschwänden Zehntausende Arbeitsplätze, Arbeiter wählten heute AfD statt SPD.

Der Haushalt der Koalition von Union und SPD sei ein reines „Weiter so“, kritisiert Weidel

Weidel forderte die Wiederaufnahme der Gaslieferungen aus Russland und ein Einsetzen für Friedensverhandlungen, so wie die USA das machten. Die gesamte Energiepolitik sei ein Desaster. Vorhandene Energieinfrastruktur, wie etwa Kernkraftwerke, sei systematisch zerstört worden. Weidel sagte, diese seien mutwillig „in die Luft gesprengt worden“. Dazu ist zunächst anzumerken: In Deutschland ist kein Kernkraftwerk in die Luft gesprengt worden.

Weidel zufolge werde die AfD die Energiesteuern drastisch senken, vor allem bei Diesel und Benzin. Der Haushalt der Koalition von Union und SPD sei ein reines „Weiter so“. „Statt zu sparen, blähen Sie diesen Haushalt auf fast 600 Milliarden Euro auf.“ Tatsächlich wird er 555,4 Milliarden Euro betragen, ein Anstieg um knapp sechs Prozent, vor allem wegen steigender Verteidigungsausgaben. Weidel betonte, die AfD strebe bei der nächsten Bundestagswahl eine absolute Mehrheit an: „Schwarz-Rot ist vorbei.“

Wenn das noch mal passiert, schmeiße ich Sie hier raus, mir reicht es jetzt. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU)

Merz meinte: „Ja, Frau Weidel, heute können Sie vor Kraft kaum laufen.“ Der Bundeskanzler stellte erst einmal klar, dass die AfD in Sachsen-Anhalt ihr Wahlziel, die absolute Mehrheit, verfehlt habe. „56 Prozent der Wähler haben Sie nicht gewählt.“ Die AfD werde nirgendwo in Deutschland jemals eine absolute Mehrheit erzielen, sagte der Kanzler. Die Destruktivität von Frau Weidel zeige sich besonders beim Thema Ukraine. „Wir werden die Ukraine auch weiter unterstützen, weil sie auch unsere Freiheit verteidigt.“

Es gebe hier von Seiten der AfD mit Blick auf Russland „eine geradezu groteske Umkehr von Täter und Opfern“. Niemand habe Russland bedroht. Was Putin bedrohe, sei die Strahlkraft der Demokratie. Und die Ukraine sei genau auf diesem Weg gewesen. Kein Wort habe es von der AfD zum versuchten Drohnen-Anschlag in Leipzig gegeben, der monatelang von Russland geplant worden sei. Als es an der Stelle Gelächter in der AfD-Fraktion gab, sagte Merz: „Das zeigt, wie Sie denken und wo Sie nicht stehen.“ Und ergänzte: „Sie sind Teil dieses Problems, das wir in Deutschland haben.“

In dieser Debatte ging es im Bundestag noch ruppiger zu als sonst, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) musste mehrfach die Sitzung unterbrechen. Sie rügte die AfD-Abgeordneten, sie müssten auch einmal die Meinungen anderer aushalten.

Merz meinte dazu: „Zuhören ist nicht Ihre Stärke. Sie wollen unser Land weiter destabilisieren.“ Als das den nächsten lauten Zwischenruf produzierte, meinte Klöckner: „Wir sind hier nicht auf dem Fußballplatz, heben Sie sich das fürs Wochenende auf. Wenn das noch mal passiert, schmeiße ich Sie hier raus, mir reicht es jetzt.“

Die Abschaltung der Kernkraftwerke hält auch Merz für einen Fehler

Merz betonte, die AfD stehe offensichtlich unverändert an der Seite Russlands, „wenn es darum geht, auch unsere Freiheit hier zu verteidigen“. Und genau da verlaufe „der tiefe Riss zwischen Ihnen und uns, der tiefe Riss in der Außenpolitik, der tiefe Riss in der Europapolitik und auch der tiefe Riss in der Gesellschaftspolitik und in der Friedenspolitik“. Mit Blick auf die Energiepolitik sagte Merz, dass auch er die Abschaltung der Kernkraftwerke für einen Fehler halte. Er versprach, dass man das Problem der niedrigen Gasspeicher-Stände bis zum Winter lösen werde, aber ohne das öffentliche Theater von Weidel, um nicht die Kaufpreise in die Höhe schnellen zu lassen.

Das AfD-Konzept der Remigration, sei „nichts anderes ist als eine ethnische Säuberung“, sagte Merz. Jeder sechste Beschäftigte im Handwerk habe einen ausländischen Pass, auch Krankenhäuser und Pflegeheime seien dann nicht mehr arbeitsfähig.

Friedrich Merz spricht bei der Generaldebatte Reuters

Merz kündigte nach den verheerenden Pisa-Ergebnissen Gespräche mit den Ländern für eine neue Bildungsoffensive an. Er verwies auch auf den hohen Anteil junger AFD-Wähler. „Wir müssen der jungen Generation eine überzeugende Antwort geben, wofür unser Land steht.“ Zudem will er weitere Reformen, aber diese auch besser erklären, man müsse das Land zukunftsfest machen, die Volkswirtschaft müsse mit dem rasanten strukturellen Wandel auf der Welt Schritt halten können.

Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge lobte den Kanzler: „Ich finde es richtig, dass Sie heute so in diese Auseinandersetzung mit der AfD gegangen sind.“ Aber das reiche nicht, die Menschen erwarteten konkrete politische Antworten auf dieses Wahlergebnis.