Normalweise ist der Weg in den Bundestag für Friedrich Merz ein kurzer. Zwischen Kanzleramt und Reichstagsgebäude liegen nur ein paar Hundert Meter. Diesmal war die Anreise etwas länger. Am Dienstagvormittag stattete der Bundeskanzler Thüringen einen Antrittsbesuch ab; nach Berlin beförderte ihn ein Hubschrauber. Merz bot das Gelegenheit, die Dinge noch einmal von oben betrachten, was dann auch genau die Botschaft für eine Fraktionssitzung ist, die ein Hauch von Schicksalsentscheidung umweht. Es geht ums Raketenpaket, das Merz am Freitag unbedingt durch den Bundestag bringen will. Sollte das misslingen, wird es schwer, sich noch eine lange Zukunft der schwarz-roten Koalition vorzustellen. Das ist die Flughöhe an diesem Tag.