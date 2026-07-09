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BundestagFünf Erkenntnisse aus Merz’ Regierungserklärung

Lesezeit: 4 Min.

„Die Mitte liefert“: Bundeskanzler Friedrich Merz am Donnerstagvormittag im Deutschen Bundestag.
„Die Mitte liefert“: Bundeskanzler Friedrich Merz am Donnerstagvormittag im Deutschen Bundestag. JOHN MACDOUGALL/AFP

Im Bundestag zieht der Kanzler vor der Sommerpause Bilanz. Die Koalition redet er stark, die AfD greift er an und zur Verteidigung hat er Neues zu sagen. Die Kritik folgt auf dem Fuß.

Von Georg Ismar, Berlin

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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich entschieden, seine letzte Regierungserklärung von der parlamentarischen Sommerpause für Grundsätzliches zu nutzen. Er spannt einen großen Bogen, vom Wirken der Maßnahmen dieser Koalition über eine klare Abgrenzung von der AfD bis zu einer verteidigungspolitischen Überraschung, die er ganz am Ende offenbart. Die fünf wichtigsten Erkenntnisse aus dem Bundestag.

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:Merz: „Die Mitte liefert“

Der Bundeskanzler verteidigt in seiner Regierungserklärung die geplanten Reformen seiner Koalition, die AfD verurteilt er. Und er verkündet einen „Tomahawk“-Deal mit den USA.

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