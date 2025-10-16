Bundeskanzler Merz spricht über Europa, Russland und Wettbewerbsfähigkeit – während die Opposition Antworten auf ganz andere Fragen erwartet. Die fünf wichtigsten Erkenntnisse aus der Debatte.

Erneut durchlebt die schwarz-rote Koalition turbulente Tage. Junge Unionsabgeordnete begehren auf gegen aus ihrer Sicht zu kostspielige Pläne zur Stabilisierung des Rentenniveaus nach 2031. Ein Kompromiss zwischen Union und SPD zur Wehrpflicht platzte kurzfristig im Streit um ein Losverfahren. Eine Regierungserklärung im Bundestag bot Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz die Gelegenheit, für ein wenig Klarheit zu sorgen. Hat er sie genutzt?