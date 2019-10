Berlin (dpa) - Die Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU sind laut Kanzlerin Merkel noch ein stückweit von einer Lösung entfernt. "Wir sind noch nicht am Ziel", sagte Merkel in einer Regierungserklärung im Bundestag. Merkel reist heute zum Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs nach Brüssel, wo der Brexit ein Hauptthema ist. In den Brexit-Gesprächen habe es deutliche Fortschritte gegeben, sagte Merkel. Sie könne aber noch nicht sagen, wie der Gipfel ende. Es sei möglich, dass es noch einen Sondergipfel vor dem geplanten Austrittsdatum am 31. Oktober geben werde.