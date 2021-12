Nach jahrelangen kontroversen Diskussionen geht am 1. Januar das neue Lobbyregister an den Start. Wie der Bundestag am Donnerstag mitteilte, ist das Verzeichnis von Samstag an auf der Bundestags-Webseite einsehbar. In das Register müssen sich bis zum 1. März alle eintragen, die Kontakt zu Bundestagsabgeordneten oder Regierungsmitgliedern aufnehmen, um Einfluss auf politische Prozesse zu nehmen. Es wird mit 6000 bis 8000 Einträgen gerechnet. Wer das nicht oder nur unvollständig tut, riskiert eine Geldbuße bis 50 000 Euro. Doch diese noch unter der großen Koalition geschaffenen Regelungen wurden von Vereinigungen wie Transparency International oder den Grünen als halbherzig kritisiert. Ihnen fehlte vor allem der sogenannte "legislative Fußabdruck", also ein Hinweis in allen neuen Gesetzen, welche Interessenvertreter daran mitgewirkt haben. Die Ampel-Koalition hat bereits solche Nachschärfungen vereinbart.