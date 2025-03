Alexander Gauland: Die Merz-CDU ist seit dieser Woche die Fortsetzung der Merkel-CDU

In seiner Rede wendet sich der älteste Abgeordnete des Bundestags, AfD-Mitglied Alexander Gauland, persönlich an den CDU-Chef. Dabei gesteht er, doch einige Hoffnungen in Merz gesetzt zu haben, als dieser zurück in die Politik kam. Allerdings seien seine Hoffnungen enttäuscht worden. Merz hätte eine Mitte-Rechts-Politik angehen sollen, so deutet der AfD-Politiker die Ergebnisse der Bundestagswahl. Stattdessen habe Merz zugunsten linker und grüner Parteien "alles geopfert, was konservativ und bürgerlich war".



"Auch wenn ich in den letzten Jahren immer mal wieder Zweifel an meiner eigenen Partei hatte", erklärt Gauland, "bin ich heute glücklich sie 2013 aus der Taufe gehoben zu haben". Die Merz-CDU sei nun die Fortsetzung der Merkel-CDU.