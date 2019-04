10. April 2019, 12:59 Uhr Bundestag im Livestream Das Parlament befragt Merkel

Zum dritten Mal muss sich die Kanzlerin den Fragen der Abgeordneten stellen. Wichtigstes Thema dürfte der Brexit sein.

Zum dritten Mal absolviert Angela Merkel die Regierungsbefragung im Bundestag. Wie erwartet, war eines der ersten Themen, die zur Sprache kamen, der Brexit. Schließlich hatte Merkel sich in Berlin am Dienstag eineinhalb Stunden lang mit der britischen Regierungschefin Theresa May beraten.

Merkel hatte danach in der Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag nach Angaben von Teilnehmern deutlich gemacht, dass sie eine Verschiebung des Austritts Großbritanniens aus der EU bis Ende 2019 oder Anfang 2020 für möglich hält. Am Abend entscheidet der EU-Sondergipfel in Brüssel darüber.

Im Bundestag spricht sich Merkel nun deutlich dafür aus, zu verhindern, dass es zu einem ungeordneten Austritt Großbritanniens kommt - wofür nur noch 59 Stunden Zeit wären. "Wir sollten Großbritannien ein vernünftiges Maß an Zeit geben", sagt sie. Premierministerin May habe die feste Absicht geäußert, einen Ausweg zu finden. Es sei um eine Verschiebung des Austrittsdatums bis zum 30. Juni gebeten worden. Auf Nachfrage erklärt sie, eine Verlängerung der Zeit bis zum Austritts sollte so kurz wie möglich sein, aber alles sollte mit so viel Ruhe wie möglich ablaufen. Der Austritt sollte dann schließlich so schnell wie möglich stattfinden, mit einer Übergangsphase von zwei Jahren.

Aus der CDU/CSU-Fraktion kommt die Frage zur weiteren Mitwirkung der Briten an "Pesco", der "Ständigen Strukturieren Zusammenarbeit" der EU-Mitglieder zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Merkel zufolge wird diese Frage im Rahmen der Verhandlungen mit den Briten verhandelt. Die Frage zum Umgang mit einem "Drittstaat" stelle sich auch bei Norwegen.

Tobias Peterka von der AfD spricht das Thema Urheberrechtsreform der EU an, das ihm zufolge zur Einrichtung von Uploadfiltern führen würde. Ob Merkel dafür sorgen würde, dass die Richtlinie mit einer Enthaltung Deutschlands noch gestoppt würde, will Peterka wissen. Im entsprechenden Artikel 17, so Merkel, käme das Wort Uploadfilter gar nicht vor. "Wir sehen keine Gefahr, dass Inhalte unterdrückt werden." Derzeit würden Inhalte von Kreativen ohne Bepreisung verwendet - das wäre nicht im Sinne der Kreativwirtschaft und des geistigen Eigentums.

Union und SPD hatten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass Merkel dreimal jährlich im Parlament persönlich befragt werden kann. Nach einer Entscheidung des Bundestags vom vergangenen Februar soll dies künftig immer unmittelbar vor Ostern, vor der Sommerpause und vor Weihnachten sein. Vorbild ist das britische Unterhaus mit den lebendigen Debatten mit dem Regierungschef.