Monatelang haben die Ampelparteien über das Gebäudeenergiegesetz gestritten, vor allem Grüne und FDP. Zwischenzeitlich geriet der Plan ins Wanken, dass der Bundestag den Entwurf noch vor der Sommerpause verabschiedet.

Nachdem sich SPD, Grüne und FDP Anfang der Woche aber doch noch auf wesentliche Änderungen geeinigt haben, kommt das sogenannte Heizungsgesetz nun doch noch in den Bundestag. An diesem Donnerstag beraten die Abgeordneten in erster Lesung über den Entwurf. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei, kritisierte zu Beginn der Debatte, das Gebäudeenergiegesetz stehe sinnbildlich für eine verkorkste Regierungspolitik. Die Bürger erwarteten eine ordentliche Gesetzgebungstätigkeit, das Agieren der Ampel aber sei eine Farce. Jens Spahn (CDU) nannte das Vorhaben der Koalition eine "Zumutung" und forderte: "Ziehen Sie das Gesetz zurück!" Redner der Koalition wiesen die Vorwürfe zurück. Es gebe ein ordentliches Verfahren zum Heizungsgesetz mit genügend Zeit.

Detailansicht öffnen Bei der Debatte zum Gebäudeenergiegesetz dürfte es im Bundestag hitzig werden. (Foto: TOBIAS SCHWARZ/AFP)

Zeitlich haben sich die Ampel-Fraktionen selbst unter Druck gesetzt: Vor dem geplanten Beschluss und der Sommerpause, die am 7. Juli beginnt, liegen nur drei Sitzungswochen. Außerhalb dieser Wochen sind viele Abgeordnete nicht in Berlin, sondern haben Termine im Wahlkreis. Vertreter der Kommunen und der Wohnungswirtschaft forderten, das Gesetz erst im Herbst zu verabschieden. "Es sind noch so viele Einzelfragen offen, die nicht schnell geklärt werden können", sagte etwa der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, der Bild.

Nach den Ampel-Plänen werden Eigentümer in den meisten Regionen Deutschlands nun mehr Zeit für den Heizungstausch bekommen. Gemäß Einigung der Bundesregierung sollen das Gebäudeenergiegesetz und ein Wärmeplanungsgesetz gekoppelt werden und beide zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Wer an ein Fernwärmenetz angeschlossen ist, muss sich keine Gedanken mehr über den Einbau etwa einer Wärmepumpe mehr machen. Eine verpflichtende kommunale Wärmeplanung soll bis spätestens 2028 eingeführt werden. Solange keine kommunale Wärmeplanung vorliegt, sollen beim Tausch auch Gasheizungen eingebaut werden dürfen - wenn sie auf Wasserstoff umrüstbar sind.