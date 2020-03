Jan Korte ist bei den Linken der Mann für die klaren Worte. Sehr gespannt, so der Parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, sei er auf diesen Mittwoch. Da steht in Thüringen der nächste Versuch an, Bodo Ramelow mit Stimmen der CDU zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen. Was daraus werde, könne er nicht vorhersehen, teilte Korte mit, denn: "Bei der CDU sind ja die absoluten Chaostage ausgebrochen."

Die Strafanzeige kann nicht mehr zurückgezogen werden

Nun weiß Korte aber selbst am besten, dass es auch in seinen eigenen Reihen gerade wieder chaotischer wird. Nach der Strafanzeige von acht Bundestagsabgeordneten der Linksfraktion gegen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) herrscht in den Führungsgremien der Partei nahezu einträchtige Entrüstung. Von "völlig inakzeptabel" bis "hirnrissig" reichen die Kommentare. Im Versuch, den Schaden zu begrenzen, hatte die Fraktion den acht Abgeordneten nach Informationen der Süddeutschen Zeitung ein Ultimatum bis Dienstagmittag gestellt. Bei einer Sitzung des Fraktionsvorstandes am Montagabend wurde demnach die Bitte ausgesprochen, die Anzeige zurückzuziehen. Das ist allerdings nicht geschehen, unter anderem auch deshalb, weil es juristisch gar nicht möglich ist, eine einmal eingereichte Anzeige wieder aus der Welt zu schaffen. Die Unterzeichner, zu denen auch die Fraktionsvorstands-Mitglieder Heike Hänsel, Hubertus Zdebel und Andrej Hunko gehören, sollen sich am Dienstag in der Fraktionssitzung aber immerhin für ihr Vorgehen entschuldigt haben - weniger in der Sache als dafür, die Anzeige vorab weder mit den Partei- noch mit den Fraktionschefs abgestimmt zu haben. Damit sei die Kuh noch nicht vom Eis, sagte ein Mitglied des Parteivorstandes am Rande der Sitzung.

In der Anzeige wurde der Kanzlerin "Beihilfe zum Mord" im Zusammenhang mit der Tötung des iranischen Generals Qassim Soleimani vorgeworfen. Die acht Abgeordneten begründeten das mit der Annahme, dass für den Drohnenangriff im Januar auch der US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein genutzt wurde, dass also ein aus ihrer Sicht völkerrechtswidriger Luftschlag von deutschem Territorium ausging. Zwar lehnt die Linke den Drohnenkrieg geschlossen ab, doch viele fragen sich, ob es klug war, sich ausgerechnet mit einem Schattenkrieger wie Soleimani zu solidarisieren. Die Fraktions-Vizechefin Susanne Ferschl sagte der Süddeutschen Zeitung: "Mich stört es grundsätzlich, wenn ich von solchen Strafanzeigen aus der Presse erfahre, weil wir dafür alle in Haftung genommen werden." Die Hoffnung in der Fraktion ist, dass die Thüringer CDU dafür nicht auch Bodo Ramelow in Haftung nimmt.