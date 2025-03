Oben im dritten Stock des Reichstagsgebäudes ist alles schon angerichtet, für den feierlichen Empfang der Abgeordneten des neuen Bundestags nach ihrer ersten Sitzung an diesem Dienstag. Julia Klöckner kommt am Vorabend vorbei, sie hat sich gerade in der SPD-Fraktion vorgestellt. Durch die Glaskuppel kann sie nach unten in den Plenarsaal mit den blauen Sitzen blicken. Da bekommt die CDU-Politikerin schon mal eine Ahnung von der Größe ihrer Aufgabe, als künftige Präsidentin des Deutschen Bundestags.

Später darf Klöckner dann unten im leeren Plenum schon einmal Probe sitzen auf dem Präsidenten-Stuhl. Sie wird eingewiesen, was die ganzen Knöpfe vor ihr so zu bedeuten haben. Vieles wird anders werden im neuen Bundestag, meint ein SPD-Abgeordneter, als er in das Plenum schaut. Und dass es klappen müsse mit der Koalition zwischen Union und SPD, sonst werde die AfD beim nächsten Mal stärkste Kraft - und es schaue da unten im Plenarsaal noch mal anders aus. „Das ist der letzte Schuss, den wir haben", sagt der Abgeordnete. 152 Sitze, fast doppelt so viele wie bisher, hat die AfD nun. Ihr großer Block verläuft jetzt fast parallel zur Regierungsbank.

Um elf Uhr soll die erste Sitzung dieses neuen Bundestags beginnen. Ein Überblick mit wichtigen Hintergründen, Zahlen und Details.

Bundestagspräsidentin

Im letzten Bundestag war die Sozialdemokratin Bärbel Bas Präsidentin. Den Usancen zufolge hat das Vorschlagsrecht für dieses Amt aber die größte Fraktion, das ist seit der Bundestagswahl die Unionsfraktion. Sie hat die 52-jährige Ex-Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner vorgeschlagen. Ihre Wahl an diesem Dienstag gilt deshalb als sicher. Die CDU-Politikerin wurde 2002 das erste Mal in den Bundestag gewählt. Sie war zehn Jahre lang stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende. Zuletzt saß sie als Schatzmeisterin im Parteipräsidium. Jede im Bundestag vertretende Fraktion darf einen Vizepräsidenten beziehungsweise eine Vizepräsidentin vorschlagen. Die Linken setzen auf Bodo Ramelow, den ehemaligen Ministerpräsidenten Thüringens. Die SPD schlägt die 38-jährige Josephine Ortleb aus dem Saarland vor. Die Union schickt die bisherige stellvertretende Fraktionschefin Andrea Lindholz (CSU) ins Rennen, die Grünen ihren früheren Bundesvorsitzenden Omid Nouripour. Die AfD hat sich auf den 69-jährigen Gerold Otten verständigt. Ottens Wahl gilt jedoch als unwahrscheinlich. Sowohl im letzten als auch im vorletzten Bundestag fand kein Kandidat der AfD eine Mehrheit.

Ältestenrat

Trotz seines Namens besteht der Ältestenrat nicht aus den ältesten Abgeordneten. Er setzt sich aus der Bundestagspräsidentin, ihren Stellvertretern und weiteren - in der Regel sehr erfahrenen - Abgeordneten zusammen. Die Sitze in dem Rat werden entsprechend dem Stärkeverhältnis der Fraktionen verteilt. Seine Mitglieder unterstützen nicht nur die Bundestagspräsidentin bei ihrer Arbeit. In einigen Bereichen soll der Ältestenrat auch zwischen den Fraktionen strittige Fragen klären. Darunter fallen zum Beispiel die Sitzordnung im Plenarsaal oder die Vergabe von Räumen. In den vergangenen Tagen war strittig, wer künftig im bisherigen Sitzungssaal der SPD-Fraktion tagen darf, dem Otto-Wels-Saal. Wels war SPD-Fraktionsvorsitzender, seine berühmte Reichstagsrede gegen das Ermächtigungsgesetz der Nationalsozialisten, die Wels unter Lebensgefahr hielt, gilt als letzte freie Rede, die im Reichstag gehalten wurde. Die SPD möchte den Saal behalten. Die AfD reklamiert ihn für sich, da sie jetzt die größere Fraktion sei.

Sitzordnung

Vor der ersten Sitzung des letzten Bundestags hatte es heftige Debatten über die Sitzordnung der Abgeordneten gegeben. Am Ende hatte die Ampelkoalition mit ihrer Mehrheit entschieden, dass die FDP-Abgeordneten nicht mehr zwischen denen der Union und denen der AfD sitzen, sondern in der Mitte des Plenarsaals. Das hatte in der Unionsfraktion heftigen Unmut ausgelöst - ihre Abgeordneten wollten nicht neben der AfD sitzen. Die während der Legislaturperiode entstandene BSW-Gruppe wurde ganz links platziert. Jetzt hat die Sitzordnung keine vergleichbaren Probleme bereitet, auch weil die FDP und das BSW nicht mehr im Parlament vertreten sind. Aus Sicht des Bundestagspräsidiums werden die Fraktionen von rechts nach links wie folgt sitzen: AfD, Union, Grüne, SPD, Linke.

23 bis 84

Der jüngste Abgeordnete im neuen Bundestag ist Luke Hoß von der Linken, er wurde über die bayerische Landesliste gewählt. Alexander Gauland von der AfD ist mit 84 Jahren das älteste Mitglied. Das Durchschnittsalter im neuen Parlament beträgt laut Bundestag 47,1 Jahre. Am höchsten ist das Durchschnittsalter bei der AfD mit 50,7 Jahren, gefolgt von der CSU mit 48,3 Jahren. Am jüngsten ist die Fraktion der Linken mit 42,2 Jahren. Am stärksten vertreten sein wird die Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen. Insgesamt ziehen 230 Bundestagsabgeordnete neu in das Parlament ein.

Alterspräsident

Früher eröffnete tatsächlich der älteste Abgeordnete die erste Sitzung des neuen Bundestags. Wäre es immer noch so, dürfte jetzt Alexander Gauland die konstituierende Sitzung eröffnen. Aber die entsprechende Vorschrift ist am 1. Juni 2017 geändert worden - dadurch sollte ein AfD-Alterspräsident verhindert werden. Seitdem eröffnet nicht mehr Älteste, sondern der Abgeordnete, der am längsten dem Parlament angehört, den neuen Bundestag. Da die AfD erst seit 2017 im Bundestag sitzt, können das ihre Abgeordneten nicht werden. Nach der Bundestagswahl 2017 war Hermann Otto Solms von der FDP Alterspräsident, 2021 Wolfgang Schäuble (CDU) - und nun Gregor Gysi, der mit kurzer Unterbrechung schon seit 1990 im Bundestag sitzt.

Geschäftsordnung

Noch vor der Wahl der Bundestagspräsidentin wird es in der ersten Bundestagssitzung an diesem Dienstag um die Geschäftsordnung des Parlaments gehen. Laut Grundgesetz gibt es das sogenannte freie Mandat, die Abgeordneten sind also nicht an Aufträge und Weisungen gebunden. Das Parlament muss sich gemäß Artikel 40 Grundgesetz aber eine Geschäftsordnung geben. Deren Vorschriften gelten dann auch für die Abgeordneten. Die Geschäftsordnung sieht Regeln vor für den Alltag im Bundestag, den Ablauf von Debatten, die Redezeiten, den Umgang mit Petitionen und vieles mehr. Die AfD will am Dienstag versuchen, zunächst die Regelung zum Alterspräsidenten zu revidieren, damit Gauland doch zum Zuge kommt. Doch das wird wegen des Widerstands aller anderer Fraktionen scheitern.

Frauenanteil

Der Anteil der Frauen war schon bisher nicht hoch. Im letzten Bundestag lag er am Anfang der Legislaturperiode bei knapp 35 Prozent. Jetzt ist er sogar gesunken. Von den 630 Abgeordneten im neuen Bundestag sind nur 204 Frauen. Ihr Anteil liegt also bei 32,4 Prozent. Am höchsten ist der Anteil weiblicher Abgeordneter mit 61,2 Prozent bei den Grünen. Bei den Linken liegt er bei 56,2 und bei der SPD bei 41,7 Prozent. Die CSU kommt auf 25 und die CDU auf 22,6 Prozent. Schlusslicht ist die AfD - in ihrer Fraktion liegt der Frauenanteil nur bei 11,8 Prozent.

Berufe

Mit dem sächsischen SPD-Abgeordneten Detlef Müller gab es bisher auch einen Lokomotivführer im Bundestag, er zog aber nicht erneut ein und will nun zurück auf die Lok. Arbeiter sind generell eine kleine Minderheit. Die meisten Abgeordneten sind Juristen, kommen aus der Verwaltung oder sind Unternehmer, 459 Abgeordnete werden der Bundeswahlleiterin zufolge diesen Bereichen zugeordnet. Gefolgt von Gesundheits-, Lehr-, Sozial- und Erziehungsberufen mit 45 Abgeordneten. 44 Abgeordnete kommen aus dem Bereich „Sprache, Literatur, Gesellschaft, Wirtschaft, Medien, Kultur“. 20 Parlamentarier auss Rohstoffgewinnungs-, Produktions-, Fertigungsberufen, 16 aus dem Bereich „Kaufmännische Dienstleistungen, Vertrieb, Tourismus“, zudem gibt es auch noch einige Studenten und Rentner.

Stenografen und Saaldiener

Sie halten den Parlamentarismus am Laufen. Die Stenografen sitzen vorne an einem Tisch mit Blick auf das ganze Plenum, schreiben laut Bundestag 400 bis zu 500 Silben pro Minute. 16 Stenographen sind in der Regel an einem Sitzungstag im Einsatz. Auch jeder Zwischenruf, wer Beifall klatscht, wird notiert. Schnellredner wie Heidi Reichinnek von der Linken sind eine besondere Herausforderung, ebenso die meist vielen Zwischenrufe aus den AfD-Reihen. Meist alle zehn Minuten wechseln sich die Stenografen ab, nach der Mitschrift im Plenum folgt im Büro das Abfassen des Protokolls. Bereits am nächsten Tag findet sich auf der Internetseite des Bundestags das Plenarprotokoll - seit Jahrzehnten ein wichtiges Dokument, um die Debatten nachlesen zu können - auch für Historiker ein wichtiger Fundus. Die rund 60 Saaldiener in ihren Fracks wiederum sorgen dafür, dass jeder Redner ein frisches Glas am Pult hat. Sie erledigen Botengänge und weisen Plätze zu - sie sind die stillen Helfer im Hintergrund.