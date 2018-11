22. November 2018, 18:48 Uhr Bundestag "Letzte Chance" für von der Leyen

Die Opposition droht der Ministerin mit einem Untersuchungsausschuss wegen der Berater-Affäre.

Von Mike Szymanski , Berlin

In der Affäre um den Einsatz externer Berater hat sich die Spitze des Verteidigungsministeriums am Donnerstag in der ersten von zunächst zwei Sondersitzungen des Verteidigungsausschusses den Fragen der Abgeordneten stellen müssen. Grüne, FDP und Linke, die gemeinsam die Sitzungen beantragt hatten, haben zusammen mehr als 150 Fragen formuliert, mit denen sie Aufklärung von Ministerin Ursula von der Leyen (CDU) darüber verlangen, welches Ausmaß der Einsatz externer Dritter in ihrem Ministerium angenommen hat und warum bei der Vergabe von Aufträgen gegen geltendes Recht verstoßen worden ist. Der Bundesrechnungshof hatte in mehreren Prüfverfahren, die teilweise noch nicht komplett abgeschlossen sind, Mängel und klare Verstöße bei der Vergabe und Finanzierung von Aufträgen an Dritte moniert. Ebenso warfen die Rechnungsprüfer die Frage auf, ob in vielen Fällen der Einsatz Dritter überhaupt notwendig und wirtschaftlich gewesen sei.

Die Ministerin hat zwar wiederholt Fehler eingeräumt und darauf verwiesen, dass ihr Haus mittlerweile auf die Missstände reagiert habe. Immer neue Medienberichte über fragwürdige Vorgänge haben bei der Opposition jedoch den Eindruck erweckt, nur auf Nachfrage vom Ministerium ausführlich informiert zu werden. Die Sondersitzung vom Donnerstag und eine weitere in der kommenden Woche gelten als letzte Gelegenheit für das Ministerium, doch noch einen Untersuchungsausschuss zu den Beraterverträgen abwenden zu können. "Es ist die letzte Chance für die Ministerin, für Klarheit zu sorgen", drohte bereits der Grünen-Verteidigungspolitiker Tobias Lindner.

Die Grünen wollen etwa wissen, inwieweit zwischen Ministerium und Unternehmensberater ein Netzwerk entstanden sei, das sich selbst mit weiteren Aufträgen versorgt habe. Die Fraktion der Linken allein hat 128 Fragen formuliert, zu denen sie im Laufe dieser und der nächsten Sitzung Antworten erwartet. Die Opposition selbst hat großes Interesse daran, einen Untersuchungsausschuss zu vermeiden. Er würde enorme Kapazitäten über einen langen Zeitraum binden.