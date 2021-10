Von Robert Roßmann, Berlin

Es ist genau 13.26 Uhr, als eine große politische Karriere der Bundesrepublik zu Ende geht. Fast 50 Jahre sitzt Wolfgang Schäuble nun schon im Bundestag. Er war Partei- und Fraktionsvorsitzender, Chef des Kanzleramts, einmal Finanz- und zweimal Innenminister. Er hat den Vertrag zur deutschen Einheit verhandelt und mit einer Rede maßgeblich dafür gesorgt, dass Berlin Bundeshauptstadt geworden ist. An diesem Dienstag nimmt Schäuble bereits zum 14. Mal an einer konstituierenden Sitzung des Bundestags teil, bei seinem Debüt saß noch Ludwig Erhard im Parlament. Und doch ist dieser Moment für ihn ein ganz besonderer. Denn er muss selbst sein Ende in der ersten Reihe der Politik verkünden.