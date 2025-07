Erste Analyse: Merz rühmt sich mit Erfolgen der Ampelkoalition

Friedrich Merz kann zufrieden sein. Seinen Beitrag in der Generaldebatte hat er unfallfrei hinter sich gebracht – und dabei sogar den Eindruck erwecken können, er habe alles im Griff. Zuwanderung rückläufig, Bürokratieabbau unterwegs, alle internationalen Krisen in Bearbeitung. Bei seiner ersten Generaldebatte als Kanzler tritt Merz entschlossen an, und mit der AfD hat er auch einen Gegner, an dem er sich abarbeiten kann.





Was der Kanzler da verkündet, sind freilich längst nicht alles Früchte seiner gut zweimonatigen Kanzlerarbeit. Die Europäer haben sich mit dem Bürokratieabbau schon beschäftigt, bevor in Deutschland die Regierung wechselte. Merz rühmt sich trotzdem, „in kürzester Zeit“ einen Mentalitätswechsel in Brüssel geschafft zu haben. Der Rückgang der Zuwanderung in den vergangenen Monaten geht eigentlich zu Teilen auch auf das Konto der Ampel. Merz lobt sich dennoch dafür. Die tatsächlichen Errungenschaften der neuen Koalition sind so bescheiden, dass Merz selbst eine Entlastung für Bauern beim Düngen noch einführt. Aber zwei Monate sind auch nicht viel Zeit.





Doch Merz holt raus, was rauszuholen ist. Er umschmeichelt den Koalitionspartner, indem er sich bei den Sozialdemokraten für deren Einlenken beim Familiennachzug bedankt. Und er macht deutlich, wofür er stehen will – in Abgrenzung von der AfD: Deutschland müsse ein offenes, liberales Land bleiben – und vor allem ein tolerantes. Eine wichtige Botschaft in diesem Hohen Haus.