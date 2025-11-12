Bundesminister haben Status. Fahrer bringen einen überallhin, Mitarbeiter tragen einem die Tasche. Einmal im Jahr ändern sich die Machtverhältnisse allerdings. Die Minister müssen im Haushaltsausschuss des Bundestags vorsprechen, um ihre Ausgaben genehmigt zu bekommen. An diesem Donnerstag ist es wieder so weit, die Sitzung wird bis spät in die Nacht gehen. Vor dem Ausschusssaal stehen schwarze Sessel, in denen man tief sitzt, während man wartet. Zu spät zu kommen, ist bei diesem Termin keine Option. Minister unten, Abgeordnete oben – das sind die Kräfteverhältnisse, wenn in der sogenannten Bereinigungssitzung der Haushalt 2026 poliert wird.