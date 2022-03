Bei der ersten Debatte im Bundestag muss der Finanzminister die geplante Neuverschuldung von etwa 200 Milliarden Euro erklären - durch den Krieg in der Ukraine könnte sie noch deutlich höher ausfallen. Die Sitzung von 10 Uhr an im Livestream.

Bundesfinanzminister Christian Lindner bringt an diesem Dienstag den Haushalt für dieses Jahr sowie die mittelfristige Planung ins Parlament ein. Der FDP-Chef wird dabei die Haushaltswoche mit einer Rede eröffnen. Er muss die geplante Neuverschuldung von mindestens rund 200 Milliarden Euro, die durch den Krieg in der Ukraine vermutlich noch deutlich höher ausfallen wird, erklären. Der Bundestag soll das Haushaltsgesetz dann Anfang Juni verabschieden.

Im Kernhaushalt rechnet Lindner mit einer Neuverschuldung von knapp 100 Milliarden Euro, auch wegen anhaltender Belastungen durch die Corona-Pandemie. Hinzu kommen weitere 100 Milliarden Euro für den Sonderfonds zur Modernisierung der Bundeswehr. Die Belastungen durch den Krieg in der Ukraine sollen in einem Ergänzungshaushalt abgebildet werden - wann und mit welchem Volumen ist noch unklar.

Unklar ist auch, wie und in welcher Höhe die Bundesregierung die Menschen in Deutschland wegen der stark gestiegenen Energiepreise entlasten will. Debattiert werden verschiedene Modelle: etwa der von Lindner vorgeschlagene Tankrabatt, eine höhere Pendlerpauschale oder ein "Mobilitätsgeld", das die SPD vorschlägt. Die Ampelkoalition werde sich im Laufe der Woche einigen, hat Lindner angekündigt.

In der Haushaltswoche stellen auch die einzelnen Minister bis Freitag ihre konkreten Pläne vor. Am Dienstag sind dazu Reden von Bauministerin Klara Geywitz (SPD), Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) geplant.