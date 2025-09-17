Zum Hauptinhalt springen

Sicherheit im ParlamentBundestag verweigert AfD-Mitarbeitern die Hausausweise

Lesezeit: 1 Min.

Die betroffenen Antragsteller hätten den Zugang möglicherweise „zu verfassungsfeindlichen Zwecken“ missbrauchen können, teilte der Bundestag mit.
Die betroffenen Antragsteller hätten den Zugang möglicherweise „zu verfassungsfeindlichen Zwecken“ missbrauchen können, teilte der Bundestag mit. (Foto: Carsten Koall/dpa)

Mehrere Mitarbeiter von AfD-Abgeordneten erhalten keinen Hausausweis für den Deutschen Bundestag. Bundestagspräsidentin Klöckner verweist auf „sicherheitskritische Erkenntnisse“.

Von Tim Frehler, Berlin

Der Deutsche Bundestag hat die Anträge mehrerer Mitarbeiter von AfD-Abgeordneten auf Ausstellung eines Hausausweises abgelehnt. Das bestätigte ein Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion der Süddeutschen Zeitung. Demnach habe der Bundestag die AfD-Fraktion am Dienstag über die Entscheidung informiert. Laut Angaben des Sprechers geht es bei drei Mitarbeitern um Anträge auf Ausstellung eines Hausausweises. Bei einem weiteren Mitarbeiter eines AfD-Abgeordneten sei zudem „die erteilte Zugangsberechtigung zu den IT-Systemen des Bundestages einschließlich des Intranets aufgehoben worden“, teilte der Sprecher mit.

