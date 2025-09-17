Mehrere Mitarbeiter von AfD-Abgeordneten erhalten keinen Hausausweis für den Deutschen Bundestag. Bundestagspräsidentin Klöckner verweist auf „sicherheitskritische Erkenntnisse“.

Von Tim Frehler, Berlin

Der Deutsche Bundestag hat die Anträge mehrerer Mitarbeiter von AfD-Abgeordneten auf Ausstellung eines Hausausweises abgelehnt. Das bestätigte ein Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion der Süddeutschen Zeitung. Demnach habe der Bundestag die AfD-Fraktion am Dienstag über die Entscheidung informiert. Laut Angaben des Sprechers geht es bei drei Mitarbeitern um Anträge auf Ausstellung eines Hausausweises. Bei einem weiteren Mitarbeiter eines AfD-Abgeordneten sei zudem „die erteilte Zugangsberechtigung zu den IT-Systemen des Bundestages einschließlich des Intranets aufgehoben worden“, teilte der Sprecher mit.