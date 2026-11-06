Eine Gewalttat unter Einsatz von K.-o.-Tropfen soll künftig mit einer Mindeststrafe von bis zu fünf Jahren Gefängnis geahndet werden. Der Bundestag stimmte am Freitag mit den Stimmen von CDU/CSU, SPD, Grünen und Linken einer von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) vorgelegten Strafrechtsverschärfung zu. Mit der Gesetzesänderung werden Betäubungsmittel im Strafgesetzbuch künftig wie derzeit schon Waffen und bestimmte Werkzeuge als sogenannte „gefährliche Mittel“ eingestuft.

Täter, die bei einem Raub oder einer Vergewaltigung betäubende Mittel einsetzten, drohten bislang drei statt fünf Jahre Haft. Durch die rechtliche Gleichstellung von K.-o.-Tropfen mit Waffen kann ein Sexualdelikt nach der Betäubung des Opfers fortan als „schwere Form“ des Übergriffs gewertet werden, was das höhere Strafmaß zur Folge hat.

Gegen einen insgesamt rückläufigen Trend bei der Kriminalität in Deutschland ist die Zahl der Vergewaltigungen im vergangenen Jahr stark gestiegen. Fast 14 500 Fälle von Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexuellen Übergriffen im besonders schweren Fall hat es 2025 laut Statistik des Bundeskriminalamts gegeben. Das waren 8,5 Prozent mehr als im Vorjahr.