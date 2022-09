"Wir arbeiten in Monaten das auf, was Sie in 16 Jahren verbockt haben"

Bei der Generaldebatte am Mittwoch durfte der Wirtschaftsminister nicht reden, obwohl er das Hauptziel der Angriffe aus der Opposition war. Nun greift er seinerseits die Union an.

Von Oliver Klasen

Nun darf er reden. Gestern, am Mittwoch, während der Generaldebatte im Bundestag, war Robert Habeck zum Schweigen verdammt. Während die Opposition sich an ihm abarbeitete, mehr eigentlich als am Kanzler, der normalerweise die Projektionsfläche für die Kritik von CDU, CSU, Linken und AfD. Doch der Grüne Habeck war ein leichteres Opfer.

Am Vorabend hatte er einen für seine Verhältnisse völlig vergeigten Auftritt in einer Talkshow absolviert (SZ Plus), der es seinen Gegnern ermöglichte, zu behaupten, Habeck sei nicht klar, wie schnell Bäckerbetriebe in die Insolvenz gehen können. Hinzu kommt die Kritik an seinem Vorschlag, nur zwei der drei verbliebenen Atomkraftwerke in Reserve zu halten und das auch nur bis April 2023. Als drittes wäre da noch die mit handwerklichen Fehlern behaftete Gasumlage, die zu erheblichen Belastungen bei vielen Bürgerinnen und Bürgern nun korrigiert werden muss.

Detailansicht öffnen Verteidigt sich heute im Bundestag: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. (Foto: Imago/Political-Moments)

Nun stellt Habeck den Entwurf für den Etat seines Ministeriums vor. Ähnlich wie Scholz am Mittwoch (SZ Plus) gibt sich auch Habeck kämpferisch. Eigentlich habe man in der Krise derzeit Wichtigeres zu tun, als übereinander zu reden. "Der Sound der Selbstkritiklosigkeit, der hier gestern zu hören war, erfordert eine Antwort", so beginnt Habeck seine Rede und spricht Oppositionsführer Friedrich Merz direkt an.

"Diese Regierung hat von Tag eins einen Kurs gehabt", sagt Habeck. "Wir korrigieren in wenigen Monaten das, was Sie 16 Jahre lang verbockt haben", sagt Habeck an die Union gerichtet. Seit einer Woche fließe nahezu kein Gas mehr aus Russland nach Deutschland. Man sei derzeit also unabhängig von russischem Gas und diese Lage sei beherrschbar angesichts des vorausschauenden Vorgehens der Ampelregierung. Die Art, wie die Union gegen die Umgestaltung der Wirtschaft wehre, zeige "wes fossilen Geistes Kind sie noch immer sind", so Habeck.

13 Milliarden Euro, so der Plan der Regierung, kann Habecks Ministerium im kommenden Jahr ausgeben. Aber um die Summe geht es nur am Rande. Die Opposition legt dar, warum ihr die ganze Richtung nicht passt. Warum sie zum Beispiel die Atomkraftwerke deutlich länger laufen lassen will.

Erste Redner für die Union ist Jens Spahn, der frühere Gesundheitsminister. Er wirft Habeck vor, entgegen der Ergebnisse des Stromnetz-Stresstests zu handeln. Dieser habe klar ergeben, dass alle drei verbliebenen Atomkraftwerke nötig seien, um die Stabilität des Stromnetzes zu gewährleisten. In der Atomdebatte habe die Regierung sechs Monate nur "Falschaussagen und Streit" produziert.