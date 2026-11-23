Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags sieht erhebliche völkerrechtliche Fragen beim Einsatz von Kamikazedrohnen durch die Bundeswehr, wenn diese mithilfe von künstlicher Intelligenz und ohne vollständige menschliche Kontrolle agieren. „Autonome Waffensysteme, die ohne kontinuierliche Datenverbindung betrieben werden oder bei denen die Kommunikation aus technischen Gründen abbricht, stellen unter dem Gesichtspunkt des Erfordernisses einer menschlichen Kontrolle eine besondere Herausforderung dar“, heißt es in einem noch unveröffentlichten Gutachten, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt.