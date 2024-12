Die Vertrauensfrage des Bundeskanzlers ist gestellt und verloren, der Wahlkampf längst in vollem Gange. Doch bevor die Berliner Politik in die Weihnachtsferien und dann Richtung Bundestagswahl geht, stehen noch einige Entscheidungen an.

Eine besonders wichtige ist die Reform zur Absicherung des Bundesverfassungsgerichts. Die Abgeordneten des Bundestags sprachen sich am Donnerstag mit deutlicher Mehrheit für eine Grundgesetzänderung aus, die das Gericht vor politischer Instrumentalisierung oder Blockade schützen soll. 600 Abgeordnete stimmten dafür, 69 dagegen.

Denn da die AfD bei den Landtagswahlen im Osten und in Umfragen zuletzt zulegen konnte, ist die Sorge bei den anderen Parteien gewachsen. Sie befürchten, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall beobachtete AfD könnte irgendwann das Bundesverfassungsgericht unter Druck setzen.

Worum es bei der Reform zum Schutz des Verfassungsgerichts geht

In Polen und Ungarn habe sich gezeigt, wie Feinde der Demokratie eine Parlamentsmehrheit für die Einflussnahme auf das Verfassungsgericht missbrauchen könnten, hatte SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese bei der ersten Beratung im Bundestag gesagt. Auch die stärksten Verfassungsgerichte seien verwundbar, mahnte kürzlich der amtierende Bundesjustizminister Volker Wissing. „Schnell werden sie zur Zielscheibe der Politik, wenn kritische Richter unliebsame Urteile sprechen.“ Es gehe darum zu verhindern, dass Verfassungsfeinde ein Einfallstor zur Abschaffung der Demokratie hätten, sagte Innenministerin Nancy Faeser (SPD) nun im Bundestag.

Kern der Reform ist die Verankerung von Vorgaben zu Status, Struktur und Arbeitsweise des Gerichts im Grundgesetz. Auch die Zahl der Senate und ihre Besetzung mit jeweils acht Richterinnen und Richtern wird in der Verfassung festgeschrieben. Bisher war dies in einem normalen Gesetz geregelt, das mit einfacher Mehrheit geändert werden könnte; für eine Grundgesetzänderung ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig.

Damit die Arbeitsfähigkeit des Gerichts in keinem Fall gefährdet ist, steht im Grundgesetz künftig außerdem, dass ein Richter seine Amtsgeschäfte bis zur Wahl eines Nachfolgers weiterführt. Das Gleiche gilt für die Geschäftsordnungsautonomie, also den Grundsatz, dass das Bundesverfassungsgericht seine inneren Angelegenheiten selbst regeln darf. Richter können damit selbst entscheiden, in welcher Reihenfolge sie Akten bearbeiten. So soll verhindert werden, dass Politiker bestimmte Entscheidungen des Gerichts hinauszögern können.

Auch bei der Wahl der Richterinnen und Richter gibt es eine Änderung: Bislang wird die eine Hälfte von ihnen im Bundestag, die andere Hälfte im Bundesrat gewählt – jeweils mit Zwei-Drittel-Mehrheit. Diese Regelung hat bislang garantiert, dass die Parteien meist Juristen vorgeschlagen haben, die als eher gemäßigt gelten. Um in Zukunft zu verhindern, dass eine Richterwahl mit einer Sperrminorität blockiert wird, gibt es nun einen Ersatzwahlmechanismus: Falls keine Zwei-Drittel-Mehrheit zustande kommt, kann das Wahlrecht vom Bundestag auf den Bundesrat übergehen und umgekehrt.

Neben der Entscheidung zum Verfassungsgericht stimmt der Bundestag an diesem Donnerstag noch über mehrere weitere Gesetze ab, etwa über die Anhebung des Kindergelds und des Kinderfreibetrags von 2025 an. Außerdem soll die sogenannte kalte Progression ausgeglichen werden: Damit ist gemeint, dass Beschäftigte allein deshalb mehr Steuern zahlen müssen, weil ihr Einkommen steigt, auch wenn sie wegen der Inflation gar nicht mehr zur Verfügung haben.