Mutterschutz auch bei Fehlgeburten

Am späten Freitagabend wurde beschlossen, dass Frauen, die ab der 13. Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt erleiden, Anspruch auf Mutterschutz haben. Diese Neuregelung sorge für eine Regenerationszeit, die der körperlichen und seelischen Belastung Rechnung trage, erläuterte die SPD-Abgeordnete Sarah Lahrkamp.

Als Mutterschutzzeit gelten grundsätzlich die sechs Wochen vor der Entbindung eines Kindes sowie die acht Wochen nach der Geburt, in denen Frauen in der Regel nicht arbeiten. Bei Fehlgeburten galt diese Schutzfrist bislang nicht. Nun gibt es einen gestaffelten Anspruch auf Mutterschutz, der ab einer Fehlgeburt in der 13. Woche der Schwangerschaft greift. Betroffene sind aber nicht dazu verpflichtet, diese Möglichkeit tatsächlich zu nutzen.

Schätzungen zufolge gibt es jährlich in Deutschland etwa 6000 Fehlgeburten zwischen der 13. und 24. Schwangerschaftswoche. Den Großteil der Fehlgeburten - etwa 84 000 - erleiden Frauen bis zur zwölften Schwangerschaftswoche. Für diese Fälle gibt es weiterhin keinen Anspruch auf Mutterschutz.

Kassen zahlen „Pille danach“ bei Vergewaltigungen

Frauen, die sexualisierte Gewalt erleben, müssen künftig nicht mehr selbst für die „Pille danach“ aufkommen. In der Nacht zum Freitag beschlossen die Abgeordneten, die bisher geltende Altersgrenze von 22 Jahren zu streichen. Damit übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen künftig die Kosten für die Notfallverhütung auch für ältere Frauen, wenn es Hinweise auf sexuellen Missbrauch oder Vergewaltigung gibt.

Bessere Bedingungen für Hausärzte

Die Regelung zur Notfallverhütung ist Teil eines größeren Gesetzespaketes aus dem Haus von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Das beinhaltet etwa auch den Wegfall der Honorarobergrenze für Hausarztpraxen. Künftig soll, wie bereits bei Kinderärzten üblich, das Motto gelten: „Jede Leistung wird bezahlt“. Das bedeutet, dass sie Mehrarbeit sicher honoriert bekommen, auch wenn das Budget ausgeschöpft ist. So soll es für Hausärzte auch attraktiver werden, wieder mehr Patienten anzunehmen.

Vier Bundeswehreinsätze verlängert

Kurz vor seinem Ende verlängerte der 20. Bundestag außerdem das Mandat für vier Auslandseinsätze der Bundeswehr. Das rot-grüne Kabinett hatte die Mandatsverlängerungen Anfang Dezember auf den Weg gebracht, damit der Einsatz deutscher Soldaten trotz der vorgezogenen Wahl gesichert ist.

Mit der Zustimmung des Bundestags ist die deutsche Marine weiter bei der EU-Militärmission „Aspides“ im Roten Meer vertreten, um dort Handelsschiffe vor der aus Jemen agierenden Huthi-Miliz zu schützen. Im Mittelmeer beteiligen sich deutsche Schiffe weiter am EU-Überwachungseinsatz vor der libyschen Küste („Med Irini“) sowie an der Nato-Mission „Sea Guardian“, die Terrorismus und Waffenschmuggel bekämpft. Auch das Mandat für den Blauhelm-Einsatz „UNMISS“ im Südsudan wurde bis zum 31. Oktober verlängert.

SED-Opfer sollen mehr Entschädigungen erhalten

Mehrheitlich beschloss das Parlament auch einen Gesetzentwurf, der eine Erhöhung von SED-Opferrente und Ausgleichsleistungen sowie Erleichterungen bei der Inanspruchnahme von Entschädigungszahlungen vorsieht. Zudem sollen Opfer von Zwangsumsiedlungen in der DDR eine Einmalzahlung von 7500 Euro erhalten. Die Opferrente wird zum 1. Juli dieses Jahres von 330 auf 400 Euro monatlich angehoben. Die bislang letzte Erhöhung gab es im Jahr 2019. Von 2026 an soll die Opferrente an die allgemeine Rentenentwicklung gekoppelt werden, also automatisch angepasst werden. Zudem entfällt künftig für die Zahlung die Bedürftigkeitsprüfung. Die Ausgleichsleistung für beruflich Verfolgte steigt im Juli von 240 auf 291 Euro. Auch sie soll ab 2026 dynamisiert werden.

Die SED-Opferbeauftragte Evelyn Zupke sprach von „spürbaren Verbesserungen“, die ganz konkret im Alltag helfen würden. Viele Opfer von politischer Verfolgung in der DDR lebten heute an der Grenze zur Armutsgefährdung.

In der Bundestagssitzung am Freitag stehen neben dem von der Union eingebrachten Gesetz zur Begrenzung der Migration (die SZ berichtet darüber in ihrem Liveblog) auch Gesetze zum Kinderschutz zur Abstimmung. Die Stellung der Missbrauchsbeauftragten im Bund soll aufgewertet werden. Daneben geht es um das sogenannte Gewalthilfegesetz, das helfen soll, Frauen künftig besser vor Gewalt zu schützen. Es sieht für Frauen und betroffene Kinder von 2032 an einen kostenlosen Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung vor. Beides wollen SPD und Grüne gemeinsam mit der Union beschließen.