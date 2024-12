Es wird jetzt nach Kräften gezerrt an der Tagesordnung im Deutschen Bundestag . Denn im Parlament soll noch eine ganze Serie von Gesetzen beraten werden, die nicht mehr fertig geworden sind, bevor die Ampel zu Bruch ging. Manches rhetorische Feuerwerk ist da angekündigt – und könnte schnell verglühen. Denn ohne eigene Mehrheit im Parlament können SPD und Grüne selbst lange ausgehandelte Gesetze nicht mehr durchsetzen. Auch manches Herzensanliegen dürfte auf der Strecke bleiben. Denn Union und FDP gedenken nicht, der Konkurrenz ohne Not noch zu politischen Erfolgen verhelfen vor dem Start in den Wahlkampf. Es wird nur einzelne Ausnahmen geben.

Der Bundestag tagt in diesem Jahr nur noch in dieser Woche und in der Woche vor Weihnachten. Geplant ist, dass Bundeskanzler Olaf Scholz am 16. Dezember die Vertrauensfrage im Parlament stellt, samt Aussprache und namentlicher Abstimmung. Die übrigen Sitzungswochen wurden abgesagt, bis auf die in der letzten Januarwoche. Am 11. Februar kommen die Abgeordneten dann noch einmal für einen Tag zu einer Generaldebatte zusammen. So ist das üblich vor einer Bundestagswahl. Dann gehen die Abgeordneten auseinander, und am 23. Februar haben ohnehin die Wählerinnen und Wähler das Sagen.

Für viele Gesetzesvorhaben fehlt also schlicht die Zeit, um das parlamentarische Verfahren noch zu durchlaufen. In anderen Fällen stoßen sie auf so viel Widerstand, dass mit Zustimmung nicht mehr zu rechnen ist. Dazu gehört etwa der Versuch von Grünen und SPD, kurz vor dem Ende der Wahlperiode den Paragrafen 218 abzuschaffen. Er regelt den Schwangerschaftsabbruch und bringt seit über 50 Jahren die Gemüter in der Bundesrepublik auf. Denn eine Abtreibung wird nicht bestraft, ist aber rechtswidrig. „Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft“, steht im Strafgesetzbuch. Krankenkassen zahlen den Eingriff nicht, und in Deutschland sinkt die Zahl der Ärztinnen und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, bei steigenden Abbruchzahlen.

Ein Überraschungscoup, der wohl im Ausschuss versandet

Gerade in ländlichen Regionen wachsen in Konfliktlagen die Hürden für Schwangere, kritisieren Grünen und SPD. Auch eine Kommission, die von der Bundesregierung eingesetzt wurde, riet zu einer Reform. Es kam nicht dazu. Grüne und SPD haben nach dem Ampel-Aus deshalb in einem Überraschungscoup einen Gruppenantrag in den Bundestag eingebracht. Er sieht vor, dass Abtreibungen statt im Strafgesetzbuch im Schwangerschaftskonfliktgesetz geregelt werden, von der Krankenkasse bezahlt werden und bis zur zwölften Woche „rechtmäßig und straffrei“ sind. Bei der Pflicht, sich vor der Entscheidung beraten zu lassen, sollte es bleiben.

Der Antrag sollte quer durch die Fraktionen Zuspruch finden, vor allem bei Frauen. Das war der Plan. Denn bei Abstimmungen über Gewissensfragen wird der Fraktionszwang im Parlament in der Regel aufgehoben. 328 Bundestagsabgeordnete haben dann den Gruppenantrag unterschrieben, ein „starkes Zeichen“ für die Reform, fand die Grünen-Abgeordnete Ulle Schauws. Wenn alle Abgeordneten von SPD, Grünen, Linken und BSW die Sache unterstützten, brauche man nur noch ein paar Stimmen aus der FDP, hieß es noch am Dienstag in der SPD.

Denn die Union, das war klar, lehnt das Vorhaben ohnehin ab. Es gebe keine Stigmatisierung von Schwangeren in Konfliktlagen und auch keine Kriminalisierung, heißt es hier. Keine Frau, die sich zu einer Abtreibung entschließe, komme durch die Strafrechtsnorm des Paragrafen 218 in die Nähe einer Verurteilung, auch keine Ärztin und kein Arzt. Der Platz im Strafrecht mache aber deutlich, dass der von der Verfassung gebotene Schutz des ungeborenen Lebens ein hohes Gut sei und bleiben müsse.

Aber nicht nur CDU und CSU, auch die Liberalen im Bundestag ziehen nicht mit bei dem rot-grünen Vorhaben. Nach einer Fraktionssitzung hieß es in der FDP, man habe in den eigenen Reihen zwar einige, die sich einen Abschied von der Strafrechtsnorm des Paragrafen 218 vorstellen könnten. Beraten wolle die FDP das aber in aller Ruhe – und in der nächsten Legislatur. Und weil in Zeiten wie diesen die Geschäftsordnung ihre Macht zeigt, will die FDP auch keiner zweiten und dritten Lesung des Gruppenantrags im Bundestag stimmen. Damit ist er so gut wie tot.

Für ein AfD-Verbotsverfahren fehlt die Mehrheit

Am Donnerstag wird der Antrag zum Paragrafen 218 zwar noch in erster Lesung im Plenum beraten, das konnten SPD und Grüne erzwingen. Dann aber wird er in den Rechtsausschuss verwiesen – und dort versanden. Denn im Ausschuss greift die Fraktionsdisziplin, hier dürfte es bei der Abstimmung keine Abweichler geben, auch wenn einige Liberale der Reform des Paragrafen 218 eigentlich gern zustimmen würden. Ohne Mehrheit im Ausschuss aber gibt es keine Abstimmung im Parlament.

Bei den Grünen, die die Sache angestoßen haben, herrschte am Mittwoch Ernüchterung. Sie forderten, die Entscheidung im Bundestag nicht zu verhindern. „Ich rate FDP und Union wirklich sehr eindrücklich dazu, diese Gruppenvorlage nicht im Rechtsausschuss zu versenken“, sagt die Parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion, Irene Mihalic. Er werde von breiter öffentlicher Zustimmung getragen.

Aber auch die Gruppenanträge zur Widerspruchslösung bei der Organspende und zum Verbot der AfD werden es schwer haben, noch zur Abstimmung im Plenum zu kommen. Beim AfD-Verbotsverfahren fehlt den Antragstellern aus Union, SPD, Grünen und der Linken ohnehin eine Mehrheit. Als wahrscheinlich gilt, dass der Antrag in den Innenausschuss überwiesen wird – um ihn dort zu beerdigen. Das Vorhaben, mit dem der Bundestag vom Bundesverfassungsgericht eine Prüfung des AfD-Verbots einfordern sollte, hatten 113 Parlamentarierinnen und Parlamentarier mit ihrer Unterschrift unterstützt.

Zum Abbau der Kalten Progression wird es keine Abstimmung in dieser Woche mehr geben, das haben Union und FDP klargestellt. Überhaupt möchte die Union keinem rot-grünen Vorhaben mehr zustimmen, das haushaltsrelevant ist, also 2024 und 2025 zusätzliches Geld kostet. Für die Erhöhung des Kindergeldes etwa, einen SPD-Wunsch, fehlt eine Mehrheit.

Hätte, hätte, was passiert mit der Lieferkette?

Spannend könnte es bei den Plänen zum Lieferkettengesetz werden. Es verpflichtet Unternehmen, ethische Standards einzuhalten und auch Zulieferer im Ausland zu überprüfen, etwa, ob Produkte ohne Kinderarbeit und Ausbeutung hergestellt wurden. Union und FDP betrachten das Vorhaben als unnötige bürokratische Last für die Wirtschaft. Sie bringen an diesem Donnerstag jeweils eigene Anträge in den Bundestag ein, um das Gesetz abzuschaffen. Auch der Bundeskanzler hatte diesen Oktober eine Streichung des Lieferkettengesetzes in Aussicht gestellt. Davon will die SPD-Fraktion jetzt aber nichts mehr hören. „Die Streichungspläne der Union und der FDP lehnen wir ab, Menschenrechte sind nicht verhandelbar“, sagt Bernd Rützel (SPD), der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Arbeit und Soziales. Auch die Grünen wollen an dem Gesetz festhalten.

Immerhin machen SPD und Grüne hier ein Angebot. Spätestens 2026 gelten ohnehin EU-weite Regeln zur Lieferkette, zusätzlich zum deutschen Lieferkettengesetz. Damit werden weitere Kontrollen und Berichte fällig. Der Plan ist, nun die deutsche Umsetzung der neuen EU-Regeln vorzuziehen – und zugleich das deutsche Lieferkettengesetz zu entschärfen. „Die SPD-Fraktion wird in den kommenden Wochen eine Abschaffung der doppelten Berichtspflichten und ein Vorziehen der EU-Regeln im Bundestag auf den Weg bringen“, sagt Rützel. Er wirft damit einen Köder Richtung Union aus und wirbt um Zustimmung. Indem man die EU-Regeln früher umsetze, schaffe man für deutsche Unternehmen gleiche Wettbewerbsbedingungen mit Konkurrenten in der EU. Dem könne sich auch die Union nicht verweigern, heißt es bei der SPD.

Immerhin zwei Vorhaben gelten als unstrittig zwischen den Ampel-Parteien und der Union. Eines davon ist der verstärkte Schutz des Bundesverfassungsgerichts. Nach monatelangen Verhandlungen wollen auch CDU und CSU nicht mehr hinter ihre Zusage zurückfallen, die Unabhängigkeit des obersten Gerichtes in der Verfassung zu verankern, um es vor Blockaden durch Demokratiefeinde zu schützen. Dass eine Zwei-Drittel-Mehrheit dafür zustande kommt, auch im Bundesrat, gilt als gesichert.

Kommen soll auch noch die Verlängerung des Deutschlandtickets. Nachdem sich die Union zunächst geweigert hatte, als „Einwechselspieler für die FDP“ der Änderung des sogenannten Regionalisierungsgesetzes noch vor Weihnachten zuzustimmen, sprach Friedrich Merz Mitte November ein Machtwort. „Wir wollen, dass so etwas wie ein Deutschlandticket erhalten bleibt“, sagte der CDU-Chef. Seine Fraktion werde der Änderung nach dem 16. Dezember zustimmen, sodass das künftig 58 Euro teure Ticket für ein weiteres Jahr gesichert sei. Nicht abgerufene Gelder in Höhe von 300 Millionen Euro liegen dafür bereits bei den Ländern, dürfen ohne die Gesetzesänderung aber nicht verwendet werden; zusätzliche Haushaltsmittel kostet das Deutschlandticket nicht.

Wie das Angebot nach 2025 finanziert werde und von wem, also von Bund oder Ländern, werde dann aber sicherlich noch „Gegenstand schwieriger Verhandlungen“. Sprich: Die Union wird sich zwar auf eine Verlängerung des Deutschlandtickets einlassen – allerdings nicht für fünf weitere Jahre, wie es sich zum Beispiel die Grünen wünschen.