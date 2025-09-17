Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Bürger angesichts großer innen- und außenpolitischer Herausforderungen auf tiefgreifende Reformen eingeschworen – gleichzeitig aber auch um Geduld gebeten. „Wir werden Strukturen verändern. Wir müssen Dinge neu ordnen, damit sie auch künftig ihren Zweck erfüllen“, sagte Merz am Mittwoch im Bundestag in der Generaldebatte zum Haushalt.
Generaldebatte im BundestagMerz mahnt bei Reformen zur Ausdauer
Der Bundeskanzler bezeichnet strukturelle Veränderungen in Deutschland als „unumgänglich“. In der Generaldebatte zum Haushalt betont Merz aber auch: Schnell wird es nicht gehen.
Von Daniel Brössler und Henrike Roßbach, Berlin
