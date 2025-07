In der Generaldebatte des Bundestags muss Kanzler Friedrich Merz erstmals seit Amtsantritt Rechenschaft ablegen. Er gibt sich staatsmännisch – doch Alice Weidel beschimpft ihn trotzdem als Lügner.

Von Claus Hulverscheidt und Roland Preuß, Berlin

Friedrich Merz ist viel unterwegs gewesen in seinen ersten Wochen als Bundeskanzler. Er nahm an Gipfeln teil, absolvierte Antrittsbesuche und saß gefühlt mehr Stunden im Flieger als auf der Regierungsbank im Bundestag. Vom „Außenkanzler Merz“ war bereits die Rede, der langsam auch in der Innenpolitik ein paar Akzente setzen dürfe. Und so ist es kein Wunder, dass Alice Weidel das Thema genüsslich aufgreift, als sie am Mittwoch die Generaldebatte des Parlaments über den Haushalt 2025 eröffnet: „Schön, dass Sie auf Ihrer Realitätsflucht durch die Gipfel und Hauptstädte dieser Welt doch einmal Zwischenstation in Deutschland eingelegt haben“, ätzt die AfD-Chefin.