Generaldebatte im Bundestag „Wir brauchen echte Reformen“ 24. September 2025, 11:54 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

„Wir müssen aufeinander zugehen“: In seiner Rede verteidigte Kanzler Merz die Kompromisse, die Union und SPD in der Koalition eingehen. (Foto: TOBIAS SCHWARZ/AFP)

Friedrich Merz sieht die Zustimmung zu Neuerungen wachsen, vor allem im Sozialbereich. Die Opposition kritisiert seine Schuldenpolitik und fragt, warum der Kanzler nicht bei den Vereinten Nationen ist. Fünf Erkenntnisse aus der Generaldebatte.

Von Nicolas Richter und Henrike Roßbach, Berlin

