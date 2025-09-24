Zum Hauptinhalt springen

Generaldebatte im Bundestag„Wir brauchen echte Reformen“

„Wir müssen aufeinander zugehen“: In seiner Rede verteidigte Kanzler Merz die Kompromisse, die Union und SPD in der Koalition eingehen.
Friedrich Merz sieht die Zustimmung zu Neuerungen wachsen, vor allem im Sozialbereich. Die Opposition kritisiert seine Schuldenpolitik und fragt, warum der Kanzler nicht bei den Vereinten Nationen ist. Fünf Erkenntnisse aus der Generaldebatte.

Von Nicolas Richter und Henrike Roßbach, Berlin

In einer Woche, in der die internationalen Staats- und Regierungschefs zur UN-Generaldebatte nach New York gereist sind, hat sich ausgerechnet Friedrich Merz dagegen entschieden. Der immer wieder als „Außenkanzler“ beschriebene Bundeskanzler und CDU-Chef hatte offenbar den Eindruck, in der Haushaltswoche in Berlin unabkömmlich zu sein.

