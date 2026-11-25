Nach langem Ringen und Auseinandersetzungen zwischen Union und SPD will die schwarze-rote Koalition im Bund diese Woche den Haushalt für das kommende Jahr verabschieden. In der Generaldebatte am Mittwochmorgen geht es um dieses Zahlenwerk – aber auch um ganz Grundsätzliches.
BundestagDie fünf wichtigsten Erkenntnisse aus der Generaldebatte
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Die Generaldebatte ist der Höhepunkt der Haushaltswoche. Wie der Kanzler seine Politik erklärt – und die Opposition mit ihm abrechnet. Ein Überblick.
Von Daniel Brössler und Henrike Roßbach, Berlin
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