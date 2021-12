Von Boris Herrmann und Henrike Roßbach, Berlin

Ein SUV mit Elektroantrieb beschleunigt auf der linken Spur des Boulevards Unter den Linden, biegt durchaus rasant in die mittagsverstopfte Friedrichstraße ein und nutzt dort jede noch so kleine Gelegenheit, um herkömmliche Pkw, Linienbusse und E-Tretroller zu überholen. Der Mann am Steuer mag sich zwar keiner Geschwindigkeitsübertretung schuldig machen, aber sicher auch keiner Geschwindigkeitsuntertretung. Er hat offensichtlich Freude am Dienstfahren. Mit seinem osteuropäischen Akzent sagt er: "Mein Lieblingsauto, einfach Rakete."