Bundestagsabgeordnete von Union, SPD und Grünen wollen heimliches Filmen mit Datenbrillen, sogenannten Smart Glasses, offenbar erschweren. In die Brillen sind technische Komponenten wie Kameras, Mikrofone, Lautsprecher, Sensoren oder kleine Displays integriert. Mit ihnen lassen sich – für das Gegenüber teilweise auch unbemerkt – Bilder, Videos oder Livestreams aus der eigenen Perspektive aufnehmen.

„Wir wollen diese Brillen auf jeden Fall strenger regulieren“, sagte die Digitalpolitikerin Jeanne Dillschneider (Grüne) der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Leidtragende dieser Technik seien vor allem Mädchen und Frauen. Die SPD-Digitalpolitikerin Carolin Wagner sprach von einer „Schutzlücke, die wir schließen müssen“; der CSU-Politiker Konrad Körner forderte „smarte Regeln“ für Smart Glasses. Auch wenn letztlich die Bundesnetzagentur entscheiden müsse, schaue man sich nun im Bundestag an, wo gegebenenfalls gesetzgeberisch nachgeschärft werden muss.

Vor allem das kleine LED-Licht, das beim Filmen am Brillenrand leuchtet, halten die befragten Politiker für unzureichend. Es sei bei Gegenlicht kaum zu sehen und werde immer wieder abgedeckt, erklärte Wagner. Dillschneider forderte „am besten ein Licht- und ein Ton-Signal“. Diskutiert wird auch, das Speichern von Fotos und Videos einzuschränken.

Der Gesetzentwurf gegen digitale Gewalt von Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) enthält bisher keine Regelung für KI-Brillen. Der Bundesrat hatte vergangene Woche gefordert, das Verbot getarnter Aufnahmegeräte auf Smart Glasses auszuweiten – mit einer Ausnahme etwa für sehbehinderte Menschen. Das Digitalministerium hat nach Angaben der Fachpolitiker signalisiert, dass es Initiativen aus dem Parlament begrüßen würde.