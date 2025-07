Eine Enquete-Kommission aus Bundestagsabgeordneten und Sachverständigen soll die Corona-Zeit aufarbeiten und Lehren für den Umgang mit künftigen Pandemien ziehen. Der Bundestag beschloss die Einsetzung des Gremiums am Donnerstag mit den Stimmen von CDU/CSU, SPD, Grünen und Linken. In der AfD-Fraktion gab es sowohl Nein-Stimmen als auch Enthaltungen.Der Kommission sollen 14 Abgeordnete und 14 externe Fachleute angehören, die noch benannt werden müssen. Ihr Abschlussbericht muss spätestens Ende Juni 2027 vorliegen. Der mehrere Seiten lange Einsetzungsbeschluss listet zahlreiche Punkte auf, die die Kommission beleuchten soll. Dazu zählen etwa Pandemiepläne und Frühwarnsysteme, Entscheidungsprozesse und die Koordinierung zwischen Bund und Ländern in den Zeiten der Corona-Pandemie sowie zahlreiche gesundheitliche Maßnahmen, einschließlich ihrer Folgen. Auch „soziale und wirtschaftliche Aspekte“ sollen betrachtet werden, außerdem die grundsätzliche „Krisenresilienz“ Deutschlands und Fragen der Kommunikation.