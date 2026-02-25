Boris Pistorius ist ziemlich kurz angebunden an diesem Tag. Er habe keine Zeit, müsse zur Kabinettssitzung, sagt der Bundesminister der Verteidigung, als er aus dem Saal 2700 des Paul-Löbe-Hauses tritt. Sein Leibwächter beobachtet mit verschränkten Armen und grimmigem Blick die Szenerie.