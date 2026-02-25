Boris Pistorius ist ziemlich kurz angebunden an diesem Tag. Er habe keine Zeit, müsse zur Kabinettssitzung, sagt der Bundesminister der Verteidigung, als er aus dem Saal 2700 des Paul-Löbe-Hauses tritt. Sein Leibwächter beobachtet mit verschränkten Armen und grimmigem Blick die Szenerie.
Drohnen-BeschaffungKlatsche für Pistorius aus den eigenen Reihen
Lesezeit: 4 Min.
Die Haushaltspolitiker von Union und SPD haben so große Zweifel an einem Milliardendeal zum Kauf von Kamikaze-Drohnen, dass sie dem Minister strenge Auflagen machen.
Von Georg Ismar
Exklusiv
Bundeswehr:Pistorius’ Drohnen-Deal und die unklare Rolle von Investor Peter Thiel
Der Haushaltsausschuss des Bundestags soll einen Milliarden-Einkauf von Kampfdrohnen billigen. Das Rüstungsunternehmen mit Trumps Kumpel Peter Thiel als Investor bekäme überraschend den größten Anteil des Auftrags. Der Widerstand dagegen wächst.
