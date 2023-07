Von Boris Herrmann, Berlin

Auch die Politik braucht mal Urlaub, in diesem Jahr womöglich dringender denn je. Nach einer letzten nervenzehrenden Sitzungswoche scheint es für die Abgeordneten des Deutschen Bundestags immerhin eine Gewissheit zu geben: Sie müssen ihre Sommerferien zumindest nicht wegen einer Sondersitzung zum Heizungsgesetz unterbrechen, so weit konnte sich die Ampelkoalition tatsächlich einigen. Da zuletzt auf den Gängen des Reichstagsgebäudes aber kaum etwas so häufig zu hören war wie das Wörtchen "urlaubsreif", zunächst einmal: allseits gute Erholung!