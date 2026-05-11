Die Preise steigen, die Wirtschaft schwächelt, eine Konjunkturprognose nach der anderen muss nach unten korrigiert werden. Ausgerechnet in dieser Zeit sollen sich die Diäten um 500 Euro erhöhen. Das finden viele falsch. Die SPD hat deshalb einen Gesetzentwurf erarbeitet, mit dem die Erhöhung ausgesetzt würde, und berät darüber mit der Unionsfraktion. Die Fraktionsführung der Union ist aber skeptisch, obwohl einzelne Abgeordnete dafür wären. Viel Zeit bleibt nicht. Wenn die Koalitionsfraktionen nicht bald handeln, steigt das Abgeordnetengehalt zum 1. Juli.